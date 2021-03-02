У Білорусі ініціювали екстрадицію Світлани Тихановської з Литви [ Редактировать ]
Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію лідерки опозиції Світлани Тихановської з Литви. Її із соратниками звинувачують у спробі організації масових безладів і захоплення урядових будівель у місті Гомель. Кримінальну справу проти Тихановської відкрили торік у грудні.
Лідерка опозиції неодноразово закликала до мирних протестів у країні проти фальсифікації президентських виборів. Днями влада ще й підвищила розмір стягнення за участь у мітингах до двох тисяч дев'ятисот білоруських рублів, це понад 30 тисяч гривень.
Змін зазнав і термін арешту за повторний протест від 15 до 30 діб. Штрафуватимуть білорусів також за використання заборонених прапорів, вимпелів, плакатів, емблем або символів. За участь дітей у мітингах - фінансово каратимуть батьків.
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