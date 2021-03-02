Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію лідерки опозиції Світлани Тихановської з Литви. Її із соратниками звинувачують у спробі організації масових безладів і захоплення урядових будівель у місті Гомель. Кримінальну справу проти Тихановської відкрили торік у грудні.

Лідерка опозиції неодноразово закликала до мирних протестів у країні проти фальсифікації президентських виборів. Днями влада ще й підвищила розмір стягнення за участь у мітингах до двох тисяч дев'ятисот білоруських рублів, це понад 30 тисяч гривень.

Змін зазнав і термін арешту за повторний протест від 15 до 30 діб. Штрафуватимуть білорусів також за використання заборонених прапорів, вимпелів, плакатів, емблем або символів. За участь дітей у мітингах - фінансово каратимуть батьків.