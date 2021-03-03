Жителям Николаева, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19, при заболевании коронавирусом придется лечиться за свой счет. Об этом во время прямого эфира в Facebook заявил мэр областного центра Александр Сенкевич.

По его словам, в Николаеве уже вакцинировались 160 медработников, работающих в COVID-больницах. Градоначальник предупредил, что все жители города, которые напишут отказ от прививки, в случае заболевания коронавирусом будуть лечиться за свой счет, а не за средства Национальной службы здоровья.

Это около пяти-десяти тысяч гривен в сутки.

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За минувшие сутки в Николеве подтвердили 124 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии от инфекции умерли 286 жителей города.

По данным Минздрава, 2 марта от коронавируса вакцинировались еще 1983 украинцев. С начала кампании прививку с первой дозой вакцины Covishield уже сделали 6888 человек.

Рранее сообщалось, что мэр Николаева принес странную клятву на Библии.