Мэр Николаева пугает отказывающихся от вакцинации платным лечением [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Жителям Николаева, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19, при заболевании коронавирусом придется лечиться за свой счет. Об этом во время прямого эфира в Facebook заявил мэр областного центра Александр Сенкевич.
По его словам, в Николаеве уже вакцинировались 160 медработников, работающих в COVID-больницах. Градоначальник предупредил, что все жители города, которые напишут отказ от прививки, в случае заболевания коронавирусом будуть лечиться за свой счет, а не за средства Национальной службы здоровья.
Это около пяти-десяти тысяч гривен в сутки.
За минувшие сутки в Николеве подтвердили 124 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии от инфекции умерли 286 жителей города.
По данным Минздрава, 2 марта от коронавируса вакцинировались еще 1983 украинцев. С начала кампании прививку с первой дозой вакцины Covishield уже сделали 6888 человек.
Рранее сообщалось, что мэр Николаева принес странную клятву на Библии.
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