В наше время потребность в деньгах возникает время от времени у любого человека. Многие люди берут кредит, чтобы решить тот или иной финансовый вопрос: дорогостоящее лечение, покупки, обучение, путешествия и многое другое, на что может потребоваться "кругленькая" сумма.

В последнее время именно кредитование в интернете стало очень популярным. "Подробности" выясняли, насколько безопасны онлайн-займы.

Что такое онлайн-кредит

Онлайн-кредит - этой займ, который можно оформить, не выходя из дома. Бывают экспресс-кредиты, которые обычно оформляются на короткий срок. Они предполагают небольшие суммы в долг. Есть и долгосрочные займы, которые оформляют на 3 месяца, полгода, год.

Онлайн-кредиты - это способ решения любой финансовой проблемы, но так ли он прост и легок, как о нем говорят?

Преимущества

Онлайн-займ можно оформить в любом месте и в любое время. Такие сервисы обычно работают в режиме 24/7. Не нужно стоять в очереди и длительное время ждать одобрения по заявке;

кредитование доступно студентам, пенсионерам и безработным;

не нужно присутствие поручителей или предоставление имущества под залог;

не требуются справки с места жительства или работы;

вам не нужно иметь непрерывный стаж на одном рабочем месте на протяжении длительного времени;

кредиты онлайн часто выдают заемщикам с негативной кредитной историей.

И, конечно, самое главное преимущество - если в банке вам нужно ждать одобрения по кредиту несколько дней, то здесь реально получить нужную сумму за считанные минуты.

Что нужно для оформления

Для получения займа в интернете вам потребуется:

иметь совершеннолетний возраст - 18 лет и более;

наличие данных личного паспорта и справки о присвоении ИНН;

ПК или гаджет с выходом в интернет;

банковская карточка плюс мобильный телефон.

Так, для самого оформления кредита необходимы только телефон, номер карты, паспорт и код, но почти все сервисы требуют загрузить фотографию с паспортом, дополнительно перезванивают операторы для проверки контактной информации.

Все кредиторы всегда проверяют кредитную историю заемщика, прежде чем одобрить заявку.

Какую опасность несет в себе онлайн-займ

Самая большая опасность для заемщика - не рассчитать свои силы и столкнуться с трудностями при выплате долга. Проценты по онлайн кредитам очень высокие, а в случае просрочки платежа они еще больше возрастают.

Займ-онлайн выдается без страхования и в случае потери работы, или других непредвиденных обстоятельств, его все равно придется выплачивать с процентами.

Еще один повод для беспокойства связан с надежностью хранения данных. Всегда есть угроза атаки хакеров с целью получить доступ к конфиденциальной информации. Поэтому регистрироваться на онлайн-сервисах надо с осторожностью.

Как не стать жертвой мошенников

Специалисты дают несколько советов, как не "попасться" на уловки мошенников и сохранить свои деньги.

Если преступники получили кредит на ваше имя, необходимо немедленно обратиться в полицию. После того, как факт мошенничества будет доказан, вам не придется выплачивать кредиты, которых вы не оформляли, а кредитная компания исправит записи в вашей кредитной истории.

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