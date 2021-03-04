COVID-19 продолжает атаковать Украину: новые данные за сутки [ Редактировать ]
В Украине за минувшие выявили 10 057 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Важно, что это количество гораздо больше вчерашнего показателя. Об этом сообщается в статистике МОЗ.
Стоит отметить, что за сутки летальных случаев - 194, выздоровели - 4 837 человек.
За сутки заболели 611 детей и 388 медработников.
Сделано 38 068 ПЦР-тестов, 16 265 ИФА-тестов и 28 753 экспресс-тестов на антиген.
Больше всего случаев зарегистрировано в Житомирской (888) области, Киеве (868), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.
Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.
Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.
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