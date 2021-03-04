Футболисты "Барселоны", которые в первом матче уступили соперникам со счетом 0:2, вышли на поле мотивированными/ фото: championat.com

Каталонская "Барселона" одержала победу над "Севильей" и вышла в финал Кубка Короля. Поединок закончился с "сухим" счетом 3:0.

Футболисты "Барселоны", которые в первом матче уступили соперникам со счетом 0:2, вышли на поле мотивированными и готовыми к результативным атакам. Форвард Усман Дембеле два раза пытался совершить взятие ворот, но пробивал выше створки, но с третьего раза дальним ударом таки открыл счет в матче. В середине поединка Лионель Месси обвел в штрафной площадке "Севильи" несколько футболистов и пробил по воротам, но его "пушка" была отражена одним из защитников.

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Отмечается, что во втором тайме гости имели 100% возможность сравнять счет с помощью назначенного пенальти, однако голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген был непоколебим и отразил удар. Результативный момент ждал каталонцев после того как Антуан Гризманн подхватил мяч после стандарта и подал в штрафную площадку, псле чего Жерар Пике забил мяч в створку ворот, сделав счет 2:0. Через несколько минут форвард "сине-гранатовых" Мартин Брейтуэйт реализовал передачу с фланга, увеличив преимущество команды до 3 мячей, чем вывел каталонцев в финал Кубка Короля.

Ранее мы писали, что лидер каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси подаст в суд на родных "сине-гранатовых" в связи с финансовой составляющей своего контракта, которая попала на общее обозрение. El Mundo опубликовало размер зарплаты звездного аргентинца.

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