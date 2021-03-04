Пандемия коронавируса заставила многие компании перевести своих сотрудников на удаленную работу, что не самым лучшим образом отразилось на их продуктивности. В Microsoft заметили, что работая на дому персонал начал страдать от профессионального "выгорания".

Чтобы рабочие не впали в депрессию, Microsoft запустила корпоративную программу Perks Plus. Суть проекта в том, чтобы помочь сотрудникам справиться с эмоциональным истощением на "дистанционке".

Для этого все, кто работает в Microsoft удаленно, получат безвозмездно по 1200 долларов сверх оклада, которые можно потратить на товары и услуги, которые помогут сохранить и улучшить физическое, психическое состояние, сообщает Business Insider.

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Деньги разрешено потратить на курсы по повышению квалификации или изучение иностранных языков, спортивные секции включая абонемент спортзал, оборудование для собственных проектов, а также просто на любые занятия, товары или услуги, которые помогут не выгореть на работе.

Работа на дому не самым лучшим способом сказывается на психике

Однако купить игровые приставки, настольные игры, оружие, электроскутеры, гаджеты, смартфоны запрещено, так как они не помогают справиться с выгоранием, а лишь усугубляют его.

Программа для сотрудников Microsoft будет действовать как минимум до 2022 года.

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Причем это не первый раз, когда корпорация мотивирует своих рабочих денежными "подарками". Программа стала продолжением предыдущего проекта Microsoft Stay Fit, по которой сотрудники могли получать до 800 долларов в год на здоровье и фитнес.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как сотрудникам Microsoft запретили шутить 1 апреля. В то же время Билл Гейтс инвестирует $2 миллиарда в спасение климата.

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