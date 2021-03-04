"Северный поток-2" будут строить два трубоукладчика [ Редактировать ]
К строительству газопровода "Северный поток-2" присоединиться судно-трубоукладчик "Академик Черский". Сейчас работы ведет баржа "Фортуна".
В компании оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщили:
Трубоукладочное судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании.
Отмечается, что все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями.
Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.
Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.
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