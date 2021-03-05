В Киеве зафиксирован пугающий антирекорд по коронавирусу [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 868 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало самым большим количеством заболевших за последнее время. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 140 006 инфицированных COVID-19. 95 695 человек выздоровели (310 - за минувшие сутки), еще 2718 киевлян умерли (21 - за минувшие сутки). Также в медучреждения было принято решение доставить 108 пациентов.
Отмечается, что среди заболевших:
- 464 женщины в возрасте от 18 до 89 лет;
- 359 мужчин, возрастом от 18 до 90 лет;
- 45 детей - от 3 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (183 человека), Оболонском районе (130 случаев) и Деснянском районе (116 пациентов).
Читайте также, в Украине за минувшие сутки выявили 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Важно, что это количество больше вчерашнего показателя.
Кроме того, на COVID-вакцинацию записались уже более 127 тысяч украинцев. В стране продолжается кампания по вакцинации населения от коронавируса. За все время сделали 12481 прививки.
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