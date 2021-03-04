В четверг, 4 марта, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины разработает специальный алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

Также он отметил, что вопрос создания алгоритма рассмотрят на завтрашнем заседании.

Завтра на оперативном штабе мы сделаем четкий алгоритм, поскольку поступают вопросы и растет запрос общества, кто именно относится к публичным общественных деятелей, которых можно вакцинировать остаточными дозами.

Ляшко добавил, что министерство все равно будет настаивать на том, чтобы в первую очередь вакцинировали именно группы риска.

Алгоритм до конца завтрашнего дня будет подробно представлен.

Ранее мы писали о том, что в рамках вакцинации в Украине остатки препаратов будут передавать на пятый этап национальной кампании. Кроме того, вакцины смогут перепродать частным клиникам по себестоимости, чтобы украинцы могли вакцинироваться вне очереди.

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