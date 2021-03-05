Мировые судьи и отдельный суд для инвесторов: судья Вовк предложил свою концепцию судебной реформы [ Редактировать ]
Глава Окружного административного суда г. Киева Павел Вовк считает необходимым провести более глубокую судебную реформу, чем ту, которую предлагают активисты и президент Владимир Зеленский.
Свои предложения судья обнародовал в статье для Судебно-юридической газеты, отметив, что исходит из баланса потребностей человека в судебной защите и профессиональных интересов судейского сообщества, "отбросив все внешние факторы и амбиции "наших доморощенных грантоедов".
В качестве целей и задач судебной реформы Павел Вовк видит следующие факторы:
Доверие к суду;
Доступность правосудия;
Обеспечение независимости судебной власти, устранение постороннего влияния;
Обеспечение единства судебной практики;
Понятность и качество деятельности суда;
Организационная рациональность;
Эффективность исполнения судебных решений;
Защита инвестиций путем создания единого специализированного суда, пользующегося доверием инвесторов;
Решение вопроса кадрового голода и обеспечения социальных гарантий судей.
Основной целью реформирования судебной ветви власти, по его мнению, является обеспечение доверия к суду и создание имиджа честности и справедливости судебных решений в обществе. Этому, по мнению главы ОАСК, будет способствовать участие в разрешении обычных, несложных споров мировых судей.
"Финансирование такого мирового судьи территориальной общины будет осуществляться за счет средств самой общины. Формирование персонального состава суда, количества мировых судей в таком суде должно происходить путем проведения прямых выборов территориальной общиной или путем их избрания представительным органом общины из кандидатов, постоянно проживающих на ее территории, обладающих достаточным уровнем авторитета и опыта (без обязательного требования о наличии юридического образования)", - предлагает он.
"Участие в судебных заседаниях при рассмотрении несложных дел судьи, которого ты сам выбрал, снимет напряжение в вопросах доверия к судебной ветви власти", - убежден Вовк.
Кроме того, глава ОАСК считает целесообразным создать 27 окружных (областных) судов, которые будут рассматривать все типы дел, и 27 единых апелляционных судов, осуществлявших пересмотр судебных решений окружных судов.
"Эта организационная мера позволит также повысить понятность и качество деятельности суда, а введение принципа "единого окна" ликвидирует проблему длительного рассмотрения иска… из-за неправильного выбора юрисдикции. На мой взгляд, образование мировых судов, объединение судов разных юрисдикций в единый окружной суд в пределах области и создание одного апелляционного суда в каждой области будет способствовать достижению еще одной цели судебной реформы - эффективного доступа человека к правосудию", - написал он.
Проблему эффективности деятельности Конституционного Суда Украины и Верховного Суда Павел Вовк предлагает решать путем внесения соответствующих изменений в Конституцию и создания нового Верховного Суда Украины - единого высшего суда права, который выполнял бы, в том числе, и функции конституционного судопроизводства.
"Стоит также вернуться к практике предоставления Пленумом Верховного Суда Украины правовых заключений, в результате обобщения судебной практики, которые являлись бы обязательными для всех судов Украины, и законодательно обеспечить доведение через консультативный орган Верховного Суда Украины проблемных вопросов законодательства до субъектов законодательной инициативы", - отмечает судья.
Для сбалансирования механизма сдержек и противовесов в новом ВСУ он считает возможным сохранить квотный принцип формирования этого суда, действующий в настоящее время для КСУ.
Кроме того, Вовк предлагает создать Специализированный суд для защиты иностранных инвестиций, в котором судьями могут быть и иностранцы.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в парламент целый пакет законопроектов, предлагающих реформу судебной системы.
Один из них касается Окружного админсуда Киева. Глава государства предлагает забрать у Окружного админсуда практически все дела, связанные с решениями центральных органов власти и передать их Верховному суду.
При этом против предложений президента уже высказались многие эксперты. В частности, против передачи дел из Окружного административного суда Киева в Верховный суд выступили глава Верховного суда Валентина Данишевская. Она считает, что это может полностью заблокировать работу суда. Ежегодно ВС только в первой инстанции будет получать до 5 тысяч дел, по которым, скорее всего, в 100% также будут поданы апелляции.
В связи с этим она призывает рассмотреть несколько альтернатив к законопроекту об ОАСК. По словам Данишевской, диалог с авторами законодательной инициативы и с парламентским комитетом по этому вопросу уже начат.