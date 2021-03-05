Глава Окружного административного суда г. Киева Павел Вовк считает необходимым провести более глубокую судебную реформу, чем ту, которую предлагают активисты и президент Владимир Зеленский.



Свои предложения судья обнародовал в статье для Судебно-юридической газеты, отметив, что исходит из баланса потребностей человека в судебной защите и профессиональных интересов судейского сообщества, "отбросив все внешние факторы и амбиции "наших доморощенных грантоедов".



В качестве целей и задач судебной реформы Павел Вовк видит следующие факторы:



Доверие к суду;

Доступность правосудия;

Обеспечение независимости судебной власти, устранение постороннего влияния;

Обеспечение единства судебной практики;

Понятность и качество деятельности суда;

Организационная рациональность;

Эффективность исполнения судебных решений;

Защита инвестиций путем создания единого специализированного суда, пользующегося доверием инвесторов;

Решение вопроса кадрового голода и обеспечения социальных гарантий судей.



Основной целью реформирования судебной ветви власти, по его мнению, является обеспечение доверия к суду и создание имиджа честности и справедливости судебных решений в обществе. Этому, по мнению главы ОАСК, будет способствовать участие в разрешении обычных, несложных споров мировых судей.



"Финансирование такого мирового судьи территориальной общины будет осуществляться за счет средств самой общины. Формирование персонального состава суда, количества мировых судей в таком суде должно происходить путем проведения прямых выборов территориальной общиной или путем их избрания представительным органом общины из кандидатов, постоянно проживающих на ее территории, обладающих достаточным уровнем авторитета и опыта (без обязательного требования о наличии юридического образования)", - предлагает он.



"Участие в судебных заседаниях при рассмотрении несложных дел судьи, которого ты сам выбрал, снимет напряжение в вопросах доверия к судебной ветви власти", - убежден Вовк.



Кроме того, глава ОАСК считает целесообразным создать 27 окружных (областных) судов, которые будут рассматривать все типы дел, и 27 единых апелляционных судов, осуществлявших пересмотр судебных решений окружных судов.



"Эта организационная мера позволит также повысить понятность и качество деятельности суда, а введение принципа "единого окна" ликвидирует проблему длительного рассмотрения иска… из-за неправильного выбора юрисдикции. На мой взгляд, образование мировых судов, объединение судов разных юрисдикций в единый окружной суд в пределах области и создание одного апелляционного суда в каждой области будет способствовать достижению еще одной цели судебной реформы - эффективного доступа человека к правосудию", - написал он.



Проблему эффективности деятельности Конституционного Суда Украины и Верховного Суда Павел Вовк предлагает решать путем внесения соответствующих изменений в Конституцию и создания нового Верховного Суда Украины - единого высшего суда права, который выполнял бы, в том числе, и функции конституционного судопроизводства.



"Стоит также вернуться к практике предоставления Пленумом Верховного Суда Украины правовых заключений, в результате обобщения судебной практики, которые являлись бы обязательными для всех судов Украины, и законодательно обеспечить доведение через консультативный орган Верховного Суда Украины проблемных вопросов законодательства до субъектов законодательной инициативы", - отмечает судья.



Для сбалансирования механизма сдержек и противовесов в новом ВСУ он считает возможным сохранить квотный принцип формирования этого суда, действующий в настоящее время для КСУ.



Кроме того, Вовк предлагает создать Специализированный суд для защиты иностранных инвестиций, в котором судьями могут быть и иностранцы.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в парламент целый пакет законопроектов, предлагающих реформу судебной системы.

Один из них касается Окружного админсуда Киева. Глава государства предлагает забрать у Окружного админсуда практически все дела, связанные с решениями центральных органов власти и передать их Верховному суду.



При этом против предложений президента уже высказались многие эксперты. В частности, против передачи дел из Окружного административного суда Киева в Верховный суд выступили глава Верховного суда Валентина Данишевская. Она считает, что это может полностью заблокировать работу суда. Ежегодно ВС только в первой инстанции будет получать до 5 тысяч дел, по которым, скорее всего, в 100% также будут поданы апелляции.



В связи с этим она призывает рассмотреть несколько альтернатив к законопроекту об ОАСК. По словам Данишевской, диалог с авторами законодательной инициативы и с парламентским комитетом по этому вопросу уже начат.