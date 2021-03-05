Под Киевом словесная перепалка закончилась пулевыми ранениями [ Редактировать ]
В селе Полевое, находящемся на территории Обуховского района мужчина, в ходе ссоры со своими односельчанами, схватил огнестрельное оружие и открыл огонь.
Трое мужчин громко спорили во дворе, после чего один из них выхватил ружье и начал палить по двум другим людям. В результате оба получили огнестрельные ранения.
Во время спора, 46-летний хозяин дома взял в руки охотничье ружье и произвел два выстрела в сторону односельчан. После этого злоумышленник спрятал оружие под кровать и скрылся с места происшествия.
Отмечается, что в результате стрельбы 35-летнего мужчину увезли в больницу, 37-летнему оказали помощь на месте. Для поисков стрелка были задействованы кинологи со служебными собаками, которым вскоре по следу удалось обнаружить беглеца. Правоохранители поместили задержанного в СИЗО. В настоящее время ему объявили подозрение по статьям о покушение на умышленное убийство и покушение на уголовное преступление.
Фото: Нацполиция
Читайте также, в Киеве мужчину подозревают в расстреле жены в новогоднюю ночь. Медики с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу пострадавшую, где она впоследствии скончалась.
Кроме того, в Николаеве в ходе конфликта мужчина открыл стрельбу по подросткам. В результате стрельбы одна из пуль "прошила" парню левый бок.
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