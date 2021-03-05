В селе Долинка Одесской, на улице Садовой, произошел несчастный случай. Парень ударил отца по голове за то, что он отказался давать своему сыну деньги на сигареты. Мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации с внутренней черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг.

Так, 26-летний парень распивал алкоголь со своим 55-летним отцом. В ходе застолья между родственниками возникла ссора - мужчина отказался давать сыну денег на сигареты. Завязался конфликт, в ходе которого парень трижды ударил отца топором.

Правоохранители задержали нарушителя на месте происшествия. Ему грозит тюрьма.

С места инцидента полицейские изъяли топор и собрали с ковра остатки жидкости бурого цвета, предположительно крови.

Решается вопрос о сообщении сыну пострадавшего о подозрении, предварительная квалификация уголовного дела - ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины (Покушение на убийство), нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее мы писали о том, что школьник зверски убил родителей и 13-летнюю сестру из-за того, что не хотел идти в школу. После содеянного 16-летний подросток собрал вещи и подался в бега.

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