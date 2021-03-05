Парень зарубил топором отца за отказ дать денег на сигареты [ Редактировать ]
В селе Долинка Одесской, на улице Садовой, произошел несчастный случай. Парень ударил отца по голове за то, что он отказался давать своему сыну деньги на сигареты. Мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации с внутренней черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием в мозг.
Так, 26-летний парень распивал алкоголь со своим 55-летним отцом. В ходе застолья между родственниками возникла ссора - мужчина отказался давать сыну денег на сигареты. Завязался конфликт, в ходе которого парень трижды ударил отца топором.
Правоохранители задержали нарушителя на месте происшествия. Ему грозит тюрьма.
С места инцидента полицейские изъяли топор и собрали с ковра остатки жидкости бурого цвета, предположительно крови.
Решается вопрос о сообщении сыну пострадавшего о подозрении, предварительная квалификация уголовного дела - ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины (Покушение на убийство), нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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