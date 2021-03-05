В феврале 2021 года международные резервы Украины сократились на 277,75 млн долларов (1%) и на 1 марта составили 28,543 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Размер резервов сокращается второй месяц подряд после резкого роста в декабре прошлого года.

Всего с начала года резервы уменьшились на 590 млн долларов, из них 312 млн долларов в январе.

Как сообщали "Подробности", в феврале в Украине на 17% "взлетели" цены на сжиженный газ.

Ранее мы писали, что нефть "падает" из-за нового типа COVID. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,29%, до 50,54 долларов за баррель к 10.10 по киевскому времени после достижения самого высокого уровня с марта.

Кроме того, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 49,09 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 46,09 доллара за баррель.

Читайте также, черное золото на фоне новостей об американской вакцине от COVID-19. Январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялись на 3,72% до $44,37 за баррель.

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