Две супружеские пары, господин Чоу с женой и госпожа Су с мужем, одновременно поселяются в соседних квартирах. Пока их половинки пропадают на работе или в зарубежных командировках, Чоу и Су проводят много времени в одиночестве и общаются друг с другом как обычные соседи. Все меняется, когда они узнают, что их партнеры - любовники. Чоу и Су пытаются понять, как начался этот роман, и постепенно сближаются, но не хотят давать волю чувствам ...

Когда: 4 марта

"Мой роман с Сэлинджером"

Маргарет Куэлли играет юную нью-йоркскую поэтессу Джоанну, которая устраивается на работу к важному и опытному литературному агенту Маргарет Ракофф (Сигурни Уивер). Одна из ее задач на работе - отвечать на письма читателей, которые приходят на имя писателя Джерома Сэлинджера, романы которого она ни разу не читала. Вместо писателя девушка вступает в переписку с фанатами Сэлинджера, а спустя какое-то время решается поехать на встречу с легендарным автором. Фильм основан на мемуарах Ракофф 2014 года, в которых она рассказывает о ее работе в литературном агентстве Harold Ober Associates, которое занималось делами Сэлинджера

Когда: 4 марта

"Мьюзик"

Главная героиня Зу (Кейт Хадсон) - свободолюбивая девушка, которая только-только освободилась от наркотической зависимости. Ей приходится взять опеку над сводной сестрой Мьюзик, которая страдает от психологического расстройства. Теперь им предстоит узнать друг друга и понять, что такое быть семьей. "Мьюзик" - один из самых долгожданных фильмов года, который уже получил две номинации на "Золотой глобус" и, вероятно, будет номинирован на "Оскар".

Когда: 4 марта

"Земля кочевников"

Лента рассказывает о жизни женщины, потерявшей жилье и вынужденной кочевать по западу США в доме на колесах. В главной роли - блестящая драматическая актриса Фрэнсис Макдорманд, звезда фильмов братьев Коэн, сериала "Фарго" и обладательница премии "Оскар" за ленту "Три биллборда на границе Эббинга, Миссури".

Когда: 5 апреля

"Курьер"

"Курьер" - увлекательный шпионский триллер с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Фильм основан на реальной истории британского бизнесмена Гревилла Винна, который был завербован МИ-6 и ЦРУ для заключения партнерства с советским офицером Олегом Пеньковским для вывоза секретов из Советского Союза. Премьера ленты прошла на кинофестивале "Сандэнс" в январе 2020 года, прокат трижды переносили - и наконец мы увидим новый образ Камбербэтча.

Когда: 18 марта

"Плохие дорогие"

Один из главных украинских фильмов года, взявший приз программы "Неделя критики" 77-го Венецианского международного кинофестиваля в 2020 году. Дебют самого прославленного украинского драматурга Натальи Ворожбит - это пять новелл о жителях Донбасса и украинских военных, чья жизнь проходит по обе стороны линии разграничения. Истории объединены темой дорог - плохих и тех, что возвращают не туда. Свою пьесу Наталья Ворожбит создала в 2015 году по заказу лондонского театра Royal Court.

Когда: 1 апреля

"Черная вдова"

Для воплощения сольной истории о приключениях отважной "Черной вдовы" студия нашла подходящего режиссера: это австралийка Кейт Шортланд, умеющая снимать кино с нервом, так необходимым фильму про шпионку международного масштаба (она режиссер нашумевшей ленты "Берлинский синдром"). Действие картины происходит после событий ленты "Первый мститель: Противостояние": мы видим Наташу Романофф в критическом душевном состоянии, и она пытается справиться с навалившимися на нее бедами. А также со своим прошлым - героиню ждет встреча с ее семьей.

Когда: 6 мая

"Круэлла"

Фильм "Круэлла" станет приквелом "101 далматинца", который вышел в 1996 году и где главную роль играла Гленн Клоуз. Действие приквела происходит в 1970-ые годы в Лондоне в эпоху панк-рока. Фильм расскажет о юной Круэлле, когда она вовсе не собиралась пустить далматинцев на шубу. Режиссер фильма - Крейг Гиллеспи, который в прошлом году снял драму "Тоня против всех" с Марго Робби в главной роли. С нетерпением ждем премьеру, чтобы увидеть Эмму Стоун в столь ярком образе.

Когда: 27 мая

Ранее сообщалось, что Disney в очередной раз перенесла премьеры "марвеловских" фильмов.

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