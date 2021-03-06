"Вознесем молитву за мир на Ближнем Востоке": Папа Римский впервые посещает Ирак [ Редактировать ]
Источник: Vatican Media
Папа Римский впервые в истории прибыл в Ирак с апостольским визитом. Папа Франциск приехал просить защиты для местных христиан. Из-за вторжения США и религиозных "чисток" боевиков "Исламского государства" за последние 20 лет количество христиан в Ираке снизилось с 1,5 млн до 250 тысяч.
Миру не быть до тех пор, пока будут сохраняться альянсы против кого-то, потому что альянсы друг против друга лишь множат разногласия. Для мира не нужны ни победители, ни победившие, но братья и сестры, которые, несмотря на недопонимание и раны прошлого, двигаются навстречу друг другу. Вознесем молитву за мир на всем Ближнем Востоке, особенно в Сирии.
В субботу, 6 марта, понтифик встретился с духовным лидером шиитов Ирака, аятоллой Аль-Систани. В 2014 году он выступил с призывом к народу противостоять террористической организации "Исламское государство".
Встреча состоялась в резиденции в Эн-Наджафе - духовном центре мусульман-шиитов, где захоронен первый шиитский имам Али - двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда. По шиитской традиции считается, что в мечети имама Али в Эн-Наджафе погребены пророки Адам и Ной (Нух).
Папа Римский указал на недопустимость религиозных войн и необходимости диалога разных религий во имя установления мира на Ближнем Востоке.
Враждебность, экстремизм и насилие не порождаются религиозной душой. Это предательство религии. И мы, верующие, не можем молчать, когда терроризм прикрывается религией. И нам необходимо разрешить эту проблему.
Аятолла пообещал папе Франциску продолжить защиту христианского меньшинства в стране. И попросил обратить внимание на ущемлении прав палестинцах.
В воскресенье, 7 марта, Папа римский отслужит в Эрбиле на стадионе "Франсо Харири". В Международный женский день он вернется в Рим.
Напомним, что недавно Понтифик привился от коронавируса. Нынешняя поездка стала первой после 15-месячного перерыва, продиктованного пандемией.
Ранее Франциск посетил Панаму, ОАЭ (став первым понтификом на Аравийском полуострове), Марокко, Болгарию и Северную Македонию и Таиланд с Японией.
Напомним, что недавно Папа Римский впервые поддержал однополые браки и откровенно рассказал, что думает о хорошей еде и сексе.
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Понтифік прибуде до Багдада, де зустрінеться з главою держави та представниками духовенства.
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