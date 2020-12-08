Прощают все грехи: Папа Римский объявил индульгенцию из-за COVID-19 [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Папа Римский Франциск объявил о специальной индульгенции из-за пандемии коронавируса. Грехи будут отпущены всем покаявшимся в течение года. Об этом говорится в декрете Ватикана, сообщает ТАСС.
В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома.
Прощение грехов даруется "покаявшимся и при намерении, как только возможно, выполнить три условия, дома ли или в другом месте вынужденного нахождения, - исповедь, причащение и молитва".
В этом году Римско-католическая церковь уже отпускала грехи больным коронавирусом и медикам.
В проповеди по случаю католического праздника Непорочного зачатия Девы Марии (8 декабря - ред.), Понтифик призвал соблюдать все нормы и правила, которые устанавливают власти для борьбы с распространением COVID-19.
Франциск заявил, что для недопущения столпотворений отменяет традиционную поездку на площадь Испании для возложения венка к статуе Богоматери.
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Святой престол традиционно массово отпускает грехи в так называемые юбилейные годы, которые проходят каждые 25 лет. Также Папы Римские периодически объявляют внеочередные юбилейные годы. Специальный год Святого Иосифа начинается 8 декабря и продлится ровно год.
Напомним, что недавно Папа Римский впервые поддержал однополые браки и откровенно рассказал, что думает о хорошей еде и сексе.
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