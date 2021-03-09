В среду, 10 марта, в Черновцах возобновят работу крупнейшего рынка, несмотря на запрет "красной зоны". Речь идет о непродовольственных секторах Калиновского рынка. Об этом заявил мэр города Роман Кличук в ходе акции протеста местных предпринимателей.

По его словам, на прошлой неделе мэрия просила разъяснить, распространяются ли ограничения "красной зоны" на рынки смешанного типа.

Поскольку от области мы не получили разъяснений, завтра, 10 марта, Калиновский рынок будет открыт.

Отметим, что 9 марта, под стенами городского совета 50 представителей малого бизнеса устроили пикет с требованием ослабить карантинные ограничения.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило карантинное разделение регионов исходя из эпидемиологической ситуации. Ранее сообщали, сколько будет стоить вакцина от COVID-19 в Украине.

Кроме того, Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

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