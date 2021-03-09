Во вторник, 9 марта, Министерство здравоохранения обновило карантинное разделение регионов исходя из эпидемиологической ситуации. Об этом гласят данные Минздрава.

Четыре области попали в "красную" зону, еще девять - в "оранжевую".

Так, в "красной" зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне оказались город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные регионы остаются "желтыми" - Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

Согласно данным министерства, по состоянию на 9 марта в Украине показатель госпитализаций превышен в столице и восьми областях - в Винницкой (118,3 на 100 тысяч населения при норме 60), Житомирской (88 на 100 тыс. населения), Закарпатской (95,6), Ивано-Франковской (147), Николаевской (72,7), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (68,3) и Черновицкой (99,8).

Ранее сообщали, сколько будет стоить вакцина от COVID-19 в Украине.

Кроме того, Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

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