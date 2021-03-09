В "буковельском" избирательном округе определилась пятерка лидеров парламентской гонки [ Редактировать ]
Политолог Тарас Загородний опубликовал данные рейтинга кандидатов в ИО №87, в который входит скандально известный курорт "Буковель". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
1. Александр Шевченко, партия "За майбутне" – 25,1%
2. Маруся Звиробій, "Европейська солидарность" – 14,8%
3. Михайло Ноняк, самовидвиженец – 14,2%
4. Руслан Кошулинський, ВО "Свобода" – 12,6%
5. Василь Вирастюк, партія "Слуга народу" – 10,0%
Опрос проводился "Украинской социологической службой" 1-3 марта.
Выборы в 87-м округе должны состояться 28 марта, но на его территории свирепствует коронавирус. По мнению политтехнолога довыборы проведут не смотря на эпидемию, и намерении правительства ввести третий локдаун, который уже анонсировал премьер-министр Украины Шмыгаль.
"Округ официально закрыт (но горнолыжные курорты работают. Ну, деньги не пахнут). Тем более, что часть кандидатов лежит с коронавирусом в больнице. Тем не менее, выборы хотят провести. Неудивительно, что на фоне "героической борьбы с коронавирусом", рейтинги партии власти и его кандидата не ахти какие", - поясняет Загородний пятое место кандидата от власти.
При этом Загородний отмечает, что в таком случае правильно было бы приостановить выборы на округе, но если сильно нужно, то и коронавирус можно проигнорировать.
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