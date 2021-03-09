Первую дозу препарата получили 2,6 миллионов человек, а две дозы - более 1,4 миллиона граждан/ фото: РБК

В Республике Польша прививку от коронавирусной инфекции получили 4 миллиона граждан. Первую дозу препарата получили 2,6 миллионов человек, а две дозы - более 1,4 миллиона граждан. Об этом сообщает "Польское радио".

Министерство здравоохранения страны обеспокоено растущим количеством новых заражений коронавирусом и числом госпитализаций COVID-больных, при этом чаще всего начали обнаруживать инфекцию у молодых людей.

Средний возраст госпитализированных сейчас человек - это 62 года. Группа пожилых людей, которую вакцинируют, как мы видим, уже не болеет, зато болеют молодые лица.

Ранее мы писали, что украинский Минздрав одобрил применение в стране вакцины от коронавирусной инфекции, производсвта киьтайской компании Sinovac. Поставками вакцины будет заниматся отечественная фармацевтическая компания "Лекхим", которая успела закупить 5 миллионов доз прирвивок, при этом 1,9 миллионов - по госзакупке.

Кроме того, проживающие на территории Польши украинцы смогут бесплатно получить прививку от коронавируса. Получить COVID-прививку смогут только те граждане Украины, которые легально находятся в стране, например, имеют карту временного или постоянного проживания.

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