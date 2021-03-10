Вакцинация в Украине: где сделано больше всего прививок [ Редактировать ]
Уже 23 510 жителей Украины получили прививку от коронавируса. За последние сутки вакцинировали 4 392 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.
Лидером прививочной кампании является Донецкая область. Там за вторник, 9 марта, было сделано 660 инъекций. А всего с начала вакцинации – 3 134.
По регионам ситуация следующая:
- Винницкая область - 330 прививок;
- Волынская область - 160 прививок;
- Днепропетровская область - 260 прививок;
- Донецкая область - 660 прививок;
- Житомирская область - 50 прививок;
- Закарпатская область - 90 прививок;
- Запорожская область - 60 прививок;
- Ивано-Франковская область - 72 прививки;
- Киевская область - 320 прививок;
- Кировоградская область - 140 прививок;
- Луганская область - 220 прививок;
- Львовская область - 140 прививок;
- Киев - 100 прививок;
- Николаевская область - 70 прививок;
- Одесская область - 180 прививок;
- Полтавская область - 230 прививок;
- Ривненская область - 110 прививок;
- Сумская область - 80 прививок;
- Тернопольская область - 180 прививок;
- Харьковская область - 130 прививок;
- Херсонская область - 150 прививок;
- Хмельницкая область - 110 прививок;
- Черновицкая область - 40 прививок;
- Черниговская область - 90 прививок.
- Черкасская область - 390 прививок.
За весь период вакцинации меньше всего уколы получили жители Сумской области - 430.
Ранее мы писали о том, что в Польше провели рекордную вакцинацию среди граждан.
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