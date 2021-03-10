Уже 23 510 жителей Украины получили прививку от коронавируса. За последние сутки вакцинировали 4 392 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.

Лидером прививочной кампании является Донецкая область. Там за вторник, 9 марта, было сделано 660 инъекций. А всего с начала вакцинации – 3 134.

По регионам ситуация следующая:

Винницкая область - 330 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 260 прививок;

Донецкая область - 660 прививок;

Житомирская область - 50 прививок;

Закарпатская область - 90 прививок;

Запорожская область - 60 прививок;

Ивано-Франковская область - 72 прививки;

Киевская область - 320 прививок;

Кировоградская область - 140 прививок;

Луганская область - 220 прививок;

Львовская область - 140 прививок;

Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 70 прививок;

Одесская область - 180 прививок;

Полтавская область - 230 прививок;

Ривненская область - 110 прививок;

Сумская область - 80 прививок;

Тернопольская область - 180 прививок;

Харьковская область - 130 прививок;

Херсонская область - 150 прививок;

Хмельницкая область - 110 прививок;

Черновицкая область - 40 прививок;

Черниговская область - 90 прививок.

Черкасская область - 390 прививок.

За весь период вакцинации меньше всего уколы получили жители Сумской области - 430.

Ранее мы писали о том, что в Польше провели рекордную вакцинацию среди граждан.

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