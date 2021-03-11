Пожар вспыхнул на Гидропарке / Фото: Киев Сейчас

В четверг, 11 марта, в Киеве, на Гидропарке, произошел пожар. Об этом сообщает "Киев Сейчас" в Telegram.

Так, очевидцы засняли на камеру, как горит деревянная постройка.

Площадь пожара - 300 кв.м.

Спасатели на месте до сих пор борются с огнем. Работают 26 человек.

Тушение пожара осложняется тем, что здание - деревянное. По соседству также деревянные домики, на которые перебросился огонь.

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Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее мы писали о том, что пожар вспыхнул в детсаду Киева. Спасателям пришлось эвакуировать 124 малышей.

Также мы писали о том, что в Харькове вспыхнул пожар в многоэтажке. В результате происшествия погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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