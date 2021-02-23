Во вторник, 23 февраля, в Киеве загорелся завод "Квазар". Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".

Как сообщается, горит склад. Также в сообщении говорится о том, что на местно событий приехали несколько пожарных машин, но, по всей видимости, они пустые, без воды.

Пожарные бегают вокруг очага, но не тушат. Также говорится о том, что рядом со складом стоят бочки, их содержимое остается неизвестным.

Напомним, что на днях пожар вспыхнул в детсаду Киева. Спасателям пришлось эвакуировать 124 малышей.

Также мы писали о том, что в Харькове вспыхнул пожар в многоэтажке. В результате происшествия погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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