В Киеве горит завод "Квазар" [ Редактировать ]
Во вторник, 23 февраля, в Киеве загорелся завод "Квазар". Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный".
Как сообщается, горит склад. Также в сообщении говорится о том, что на местно событий приехали несколько пожарных машин, но, по всей видимости, они пустые, без воды.
Пожарные бегают вокруг очага, но не тушат. Также говорится о том, что рядом со складом стоят бочки, их содержимое остается неизвестным.
Напомним, что на днях пожар вспыхнул в детсаду Киева. Спасателям пришлось эвакуировать 124 малышей.
Также мы писали о том, что в Харькове вспыхнул пожар в многоэтажке. В результате происшествия погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
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