В сервисных центрах Mercedes-Benz на всех C-Class и GLC бесплатно проверять автомобили на дефект/ фото: Spiegel

Автоконцерн Meredes-Benz подал прошение на отзыв 264 автомобиля в связи с критическим дефектом, который может вызвать загорание транспортного средства.

Под отзыв в настоящее время под отзыв подпадают 264 393 автомобиля, классов C- и GLC- которые сошли с конвейера в период с 2016 до 2020 года, при этом, 124 766 были проданы на территории Германии.

Отмечается, что в сервисных центрах Mercedes-Benz на всех C-Class и GLC бесплатно проверят герметичность газопроводов и устранят дефекты в случае обнаружения.

Ранее мы писали, что Tesla срочно отзывает электромобили из-за опасного брака. После тщательного расследования регулирующие органы пришли к выводу, что это потенциально серьезная проблема, поскольку она приводит к потере доступа к важным функциям транспортного средства.

Кроме того, автоконцерн Toyota выявил брак в партии автомобилей, которые были отправлены в Китай на реализацию. Принято решение убрать с рынка автомобили моделей Lexus, Camry, Coaster, Highlander, Land Cruiser и Prado, произведенные за последние 6 лет.

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