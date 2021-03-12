Mercedes-Benz экстренно отзывает 264 тысячи автомобилей: что произошло [ Редактировать ]
Автоконцерн Meredes-Benz подал прошение на отзыв 264 автомобиля в связи с критическим дефектом, который может вызвать загорание транспортного средства.
Под отзыв в настоящее время под отзыв подпадают 264 393 автомобиля, классов C- и GLC- которые сошли с конвейера в период с 2016 до 2020 года, при этом, 124 766 были проданы на территории Германии.
Отмечается, что в сервисных центрах Mercedes-Benz на всех C-Class и GLC бесплатно проверят герметичность газопроводов и устранят дефекты в случае обнаружения.
Ранее мы писали, что Tesla срочно отзывает электромобили из-за опасного брака. После тщательного расследования регулирующие органы пришли к выводу, что это потенциально серьезная проблема, поскольку она приводит к потере доступа к важным функциям транспортного средства.
Кроме того, автоконцерн Toyota выявил брак в партии автомобилей, которые были отправлены в Китай на реализацию. Принято решение убрать с рынка автомобили моделей Lexus, Camry, Coaster, Highlander, Land Cruiser и Prado, произведенные за последние 6 лет.
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