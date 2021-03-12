Організатори Євробачення не допустили до конкурсу пісню від Білорусі. До участі в пісенних змаганнях влада висунула гурт "Галаси ЗМеста" з композицією "Я навчу тебе". Група відома тим, що виступає проти білоруської опозиції і акцій протесту.

Натомість організатори Євробачення дійшли висновку, що зміст пісні - цитую - "ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу" і може підірвати його репутацію. Тому Мінську запропонували замінити композицію. Інакше країну виключать з конкурсу. Нагадаю, Україну на цьогорічному Євробаченні представлятиме гурт "Гоу-А" з композицією "Шум".