Пісню від Білорусі не допустили до Євробачення [ Редактировать ]
Організатори Євробачення не допустили до конкурсу пісню від Білорусі. До участі в пісенних змаганнях влада висунула гурт "Галаси ЗМеста" з композицією "Я навчу тебе". Група відома тим, що виступає проти білоруської опозиції і акцій протесту.
Натомість організатори Євробачення дійшли висновку, що зміст пісні - цитую - "ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу" і може підірвати його репутацію. Тому Мінську запропонували замінити композицію. Інакше країну виключать з конкурсу. Нагадаю, Україну на цьогорічному Євробаченні представлятиме гурт "Гоу-А" з композицією "Шум".
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На "Евровидение-2021" поедет группа "Галасы ЗМеста", которая в своих песнях выступает против уличных протестов и оппозиции. На конкурсе группа представит песню на русском языке, где припев звучит так: "Я научу тебя плясать под дудочку, Я научу тебя клевать на удочку, Я научу тебя ходить по струночке, Ты будешь всем доволен, рад всему"
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