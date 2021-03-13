В субботу утром, 13 марта, у берегов Румынии спасатели возобновили поиски двух украинцев с затонувшего сухогруза, один из которых погиб, а второй считается пропавшим.

Накануне поисковая операция завершилась без результатов, сообщает посольство Украины в Румынии.

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В операции участвуют силы и специальные суда Береговой охраны Пограничной полиции Румынии и Морской судоходной администрации.

"Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале был зафиксирован в районе аварии, но его не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с самого начала спасательной операции считается пропавшим без вести", - говорится в сообщении посольства.

Также отмечается, что состояние спасенных моряков оценивается как удовлетворительное. Они будут оставаться в больнице Констанцы до 15 марта.

"В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращения украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе", - добавили в посольстве.

Напомним, 11 марта в Черном море у берегов Румынии затонул сухогруз. На борту судна находились 13 моряков -12 мужчин и 1 женщина, все - граждане Украины. Мы также писали о том, что 10 человек из 13 удалось спасти.

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