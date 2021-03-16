Іспанія цвіте фруктовими деревами [ Редактировать ]
В Іспанії квітують фруктові дерева. Сади у каталонській провінції Лерида займають площу у понад 8 з половиною гектарів.
На буяння цвіту з'їжджаються подивитись тисячі іспанців навіть із дальніх куточків країни. Щороку ці дерева дають 150 мільйонів кілограмів персиків, груш та інших фруктів.
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