Від сережок до кахлів для підлоги усе це можна виготовити з яєчної та горіхової шкаралупи. Принаймні так запевняє дизайнерка з Єгипту. Як їй вдалося з продуктових відходів створити повноцінний екобізнес - далі в сюжеті.

Будь ласка, не викидайте яєчну шкаралупу

Адже ця дівчина може виготовити з неї ексклюзивні речі для дому і прикраси для вашої шиї чи вух. Ранія збирає шкаралущу яєць і горіхів у ресторанах і магазинах та перероблює її на матеріал, який може замінити пластик. Дизайнерка надихнулася ідеєю ще з юних років. Та досі дивується, як до цього не дійшли раніше.

Ранія Елкалла, єгипетська дизайнерка:

У дитинстві тато часто приносив горіхи, і ми розламували їх лише перед тим, як з'їсти. Батькові було важко діставати плід із шкаралупи. Адже вона дуже тверда. Тоді мене так здивувало: це ж схоже на дерево, а ніхто його не використовує. Марнотратство та й годі.

Спочатку Ранія висушує всю шкаралупу. Потім подрібнює її в блендері в порошок. Висипає його на деко та нагріває. Саме завдяки різним температурам його можна зробити або надміцним, або піддатливішим до обробки. Так утворюються цілі пластини. З них згодом і виготовляє різні вироби.

Ранія Елкалла, єгипетська дизайнерка:

Я використовую шкаралущу для створення сережок. Ось такий вигляд вони мають перед виготовленням. Звичайний лист із якого згодом виріжу прикраси.

Перевага такого матеріалу в його екологічному розкладанні. Адже, якщо річ із шкаралупи вам більше не потрібна, її легко можна позбутися - просто закопати в саду.

Мухаммед Ісмаїл, покупець прикрас:

Це дивне нове для нас ремесло. Але як же добре, що почали застосовувати екологічніший підхід! Так ми можемо піклуватися про наше майбутнє.

У шкаралуповому бізнесі Ранія не сама. Жінка вже має партнерів, яким доставляє матеріал. А ті, своєю чергою, роблять із нього власну продукцію. Таку як годинники, гребінці, горщики для квітів і навіть плитку на підлогу.

Реем Хамед, дизайнерка:

Ніхто ніколи не вірить, що цей матеріал виготовлений зі шкаралущі яєць і горіхів. Усі так дивуються. Думаю, це геніально, і за цим - майбутнє.

Екологічний проєкт Ранії вдалося зробити ще й прибутковим. Завдяки його універсальності ринок збуту досить великий. Дизайнери аксесуарів замовляють більш м'який матеріал, у той час, як для виготовлення меблів - купують міцніший. Окрім цього, шкаралупу можна пофарбувати в будь-який колір або взагалі зробити прозорою.