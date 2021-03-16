Унікальну для України операцію провели в Запорізькій обласній лікарні. Одразу двом хворим пацієнтам пересадили органи: одному серце, іншому печінку, ще двоє людей чекають на пересадку нирок. Це була спільна робота місцевих та київських лікарів.

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Вони на ногах вже другу добу. Запорізькі, київські кардіохірурги і ще кілька десятків медиків. Минулої ночі помер сорока-семирічний пацієнт - і лікарі вилучили у нього одразу чотири органи: серце, печінку й нирки. Передусім взялися пересадити донорське серце. Операція тривала всю ніч. Більше ніж сім годин.

Олександр Никоненко, судинний хірург, завідувач кафедри госпітальної хірургії ЗДМУ:

А я вот только вышел с операционной, и сейчас возвращаюсь туда, мы заканчиваем трансплантацию печени. Сложная операция тоже. А потом, когда мы закончим уже с печенью, мы возьмем еще двух пациентов, которым будет выполнена трансплантация почки.

Операцію називають унікальною для України, бо провести її вдалося за лічені години після смерті донора, який перебував у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тоді як рецепієнта на пересадку серця, разом із командою хірургів Інституту серця, доправили до Запоріжжя з Києва літаком пізно ввечері.

Борис Тодуров, директор Інституту серця:

Вот организовать до минуты действия огромной команды из многих десятков людей, это пожалуй самое большое достижение и гораздо большее достижение, чем сама эта сложная операция.

Донорське серце пересадили 38-річному чоловікові. Він був перший в цій черзі. До того ж уже пережив дві операції на серці.

Борис Тодуров, директор Інституту серця:

И с этим было связана вся техническая сложность. Потому что спайки были такие, как хрящи. И выделять это сердце в условиях очень ограниченного времени, когда донорское сердце уже лежит в охлажденном растворе и ждет в ограниченном времени у нас не больше 3, максимум 3,5 часов есть на все про все.

Зараз пацієнт уже при тямі, - кажуть медики. Але спілкуватися ні з ним, ні з близькими наразі не дозволяють.

Борис Тодуров, директор Інституту серця:

Мы люди суеверные, забобонные, что называется, да, в Украине. Поэтому мы наперед ничего не загадываем. Будем надеяться, что все будет хорошо.

Реабілітацію пацієнт проходитиме в Києві. В Інституті серця. Троє інших пацієнтів з пересадженими органами перебуватимуть у Запорізькій обласній клінічній лікарні.