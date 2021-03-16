Сьогодні рівно сім років, як в України анексували Крим. Саме 16 березня 2014 року на півострові провели так званий "референдум" - без міжнародних спостерігачів, натомість під наглядом "зелених чоловічків". Та за результатами цього псевдоопитування Росія самовільно приєднала Крим.

Анексію півострова засудили всі Європейські держави, Канада та Сполучені Штати. Генеральна асамблея ООН видала резолюцію про підтримку територіальної цілісності України. Та попри все, півострів зараз під окупацією. І російські спецслужби систематично влаштовують репресії, насамперед це стосується кримськотатарських активістів.