7 років анексії Криму: США та ЄС засудили російську агресію проти України [ Редактировать ]
Сьогодні рівно сім років, як в України анексували Крим. Саме 16 березня 2014 року на півострові провели так званий "референдум" - без міжнародних спостерігачів, натомість під наглядом "зелених чоловічків". Та за результатами цього псевдоопитування Росія самовільно приєднала Крим.
Анексію півострова засудили всі Європейські держави, Канада та Сполучені Штати. Генеральна асамблея ООН видала резолюцію про підтримку територіальної цілісності України. Та попри все, півострів зараз під окупацією. І російські спецслужби систематично влаштовують репресії, насамперед це стосується кримськотатарських активістів.
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З дня окупації півострова Росія проводить злочинну політику колонізації: цілеспрямовано переслідує корінний народ - кримських татар, криміналізує всіх незгодних, і водночас посилено мілітаризує Крим, перетворюючи курортну зону України на російську військову базу
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