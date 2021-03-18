В Киеве метро возобновило свою работу после сообщения о минировании. Взрывоопасных предметов найдено не было.

"Метро работает в обычном режиме, все станции проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 18 марта, около 16:00 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании станций метро "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота", "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого", "Майдан Независимости", "Крещатик", "Академгородок", "Красный хутор" и "Героев Днепра".

Ранее сообщалось, что в киевском метро образовалась огромная очередь. Также мы писали о том, что в Киеве возле станции метро навес рухнул прямо на людей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.