Метро Киева возобновило работу [ Редактировать ]
В Киеве метро возобновило свою работу после сообщения о минировании. Взрывоопасных предметов найдено не было.
"Метро работает в обычном режиме, все станции проверено. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Напомним, в четверг, 18 марта, около 16:00 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании станций метро "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота", "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого", "Майдан Независимости", "Крещатик", "Академгородок", "Красный хутор" и "Героев Днепра".
Ранее сообщалось, что в киевском метро образовалась огромная очередь. Также мы писали о том, что в Киеве возле станции метро навес рухнул прямо на людей.
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