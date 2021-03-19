В пятницу, 19 марта, города Украины протестуют из-за введения жестких мер карантина.

Так, с самого утра протестуют в Киеве с требованием отменить решение об усилении карантина. С 20 марта в столице ужесточают ограничения.

В Днепропетровске, на площади возле областной государственной администрации, предприниматели собрались на акцию протеста против введения локдауна. Предприниматели отметили, что из-за карантина множество работников увольняются, закрываются магазины.

Также устроили протест во Львове. С аналогичным требованием люди собрались на площади Рынок.

Протесты также проходят в Полтаве. Под зданием Полтавской ОГА собрались предприниматели, которые требуют отменить ограничения.

Небольшие акции протеста прошли и в других городах: в Кременчуге и в Краматорске, Николаеве.

Напомним, что уже завтра, 20 марта Киев уйдет на локдаун. В городе вводят жесткие ограничения, которые буду действовать до 9 апреля. Читайте, что закроют, а что будет работать, как и прежде.

Также мы писали о том, как будет работать транспорт во время карантина.

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