В Украине протестуют города: где требуют отмены карантина [ Редактировать ]
В пятницу, 19 марта, города Украины протестуют из-за введения жестких мер карантина.
Так, с самого утра протестуют в Киеве с требованием отменить решение об усилении карантина. С 20 марта в столице ужесточают ограничения.
В Днепропетровске, на площади возле областной государственной администрации, предприниматели собрались на акцию протеста против введения локдауна. Предприниматели отметили, что из-за карантина множество работников увольняются, закрываются магазины.
Также устроили протест во Львове. С аналогичным требованием люди собрались на площади Рынок.
Протесты также проходят в Полтаве. Под зданием Полтавской ОГА собрались предприниматели, которые требуют отменить ограничения.
Небольшие акции протеста прошли и в других городах: в Кременчуге и в Краматорске, Николаеве.
Напомним, что уже завтра, 20 марта Киев уйдет на локдаун. В городе вводят жесткие ограничения, которые буду действовать до 9 апреля. Читайте, что закроют, а что будет работать, как и прежде.
Также мы писали о том, как будет работать транспорт во время карантина.
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