Українські залізничники обіцяють масштабні страйки [ Редактировать ]
В Україні можуть зупинитися потяги - через масштабний страйк працівників "Укрзалізниці", - про це представники профспілок повідомили сьогодні на засіданні слідчої комісії з перевірки компанії.
Працівники скаржаться на погіршення умов та оплати праці. Акцію планують за два тижні.
Що робити пасажирам? У компанії поки не кажуть. А от у Парламенті вже терміново викликають керівників усіх слідчих органів, які перевіряють "Укрзалізницю", аби ті відзвітували про розслідування.
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