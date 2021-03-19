В Україні можуть зупинитися потяги - через масштабний страйк працівників "Укрзалізниці", - про це представники профспілок повідомили сьогодні на засіданні слідчої комісії з перевірки компанії.

Працівники скаржаться на погіршення умов та оплати праці. Акцію планують за два тижні.

Що робити пасажирам? У компанії поки не кажуть. А от у Парламенті вже терміново викликають керівників усіх слідчих органів, які перевіряють "Укрзалізницю", аби ті відзвітували про розслідування.