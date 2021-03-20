Коронавирус не отступает: последние сведения о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на субботу, 20 марта, в Украине зафиксировали 15 292 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников.
Также за прошедшие сутки 4369 человек были госпитализированы; выздоровели - 5 190 человек; умерли - 260 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
За сутки медики провели 114 719 тестирований на COVID-19 (в том числе методом ПЦР - 50 800, методом ИФА - 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521).
Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в г. Киев (1 070), Львовской (1 180), Днепропетровской (1 104), Житомирской (1 082) и Одесской (1 037) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 1070 случаев;
Винницкая область - 823 случая;
Волынская область - 240 случаев;
Днепропетровская область - 1104 случая;
Донецкая область - 583 случая;
Житомирская область - 1082 случай;
Закарпатская - 366 случаев;
Запорожская область - 485 случаев;
Ивано-Франковская область - 410 случаев;
Киевская область - 1036 случаев;
Кировоградская область - 137 случаев;
Луганская область - 115 случаев;
Львовская область - 1180 случаев;
Николаевская область - 408 случаев;
Одесская область - 1037 случаев;
Полтавская область - 400 случаев;
Ривненская область - 432 случая;
Сумская область - 564 случая;
Тернопольская область - 598 случаев;
Харьковская область - 754 случая;
Херсонская область - 90 случаев;
Хмельницкая область - 871 случай;
Черкасская область - 582 случая;
Черновицкая область - 539 случаев;
Черниговская область - 386 случаев.
Ранее сообщалось, что в двух украинских областях обнаружили первые случаи "британского" коронавируса. Также мы писали о том, что МОЗ анонсировал ускорение COVID-вакцинации в Украине.
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