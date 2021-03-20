По состоянию на субботу, 20 марта, в Украине зафиксировали 15 292 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников.

Также за прошедшие сутки 4369 человек были госпитализированы; выздоровели - 5 190 человек; умерли - 260 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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За сутки медики провели 114 719 тестирований на COVID-19 (в том числе методом ПЦР - 50 800, методом ИФА - 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521).



Наибольшее количество подтвержденных случаев выявлено в г. Киев (1 070), Львовской (1 180), Днепропетровской (1 104), Житомирской (1 082) и Одесской (1 037) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 1070 случаев;

Винницкая область - 823 случая;

Волынская область - 240 случаев;

Днепропетровская область - 1104 случая;

Донецкая область - 583 случая;

Житомирская область - 1082 случай;

Закарпатская - 366 случаев;

Запорожская область - 485 случаев;

Ивано-Франковская область - 410 случаев;

Киевская область - 1036 случаев;

Кировоградская область - 137 случаев;

Луганская область - 115 случаев;

Львовская область - 1180 случаев;

Николаевская область - 408 случаев;

Одесская область - 1037 случаев;

Полтавская область - 400 случаев;

Ривненская область - 432 случая;

Сумская область - 564 случая;

Тернопольская область - 598 случаев;

Харьковская область - 754 случая;

Херсонская область - 90 случаев;

Хмельницкая область - 871 случай;

Черкасская область - 582 случая;

Черновицкая область - 539 случаев;

Черниговская область - 386 случаев.

Ранее сообщалось, что в двух украинских областях обнаружили первые случаи "британского" коронавируса. Также мы писали о том, что МОЗ анонсировал ускорение COVID-вакцинации в Украине.

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