Коронавирус бушует в Украине: статистика на 21 марта [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 20 марта, зафиксировано 11 145 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболели в том числе 585 детей и 199 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 4 838 человек;
- летальных случаев - 166;
- выздоровело - 3 877 человек;
- проведено тестирований за сутки - 68 776 (в том числе методом ПЦР - 35 240, методом ИФА - 6 443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 093).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 546 363 человека;
- выздоровело - 1 257 849 человек;
- летальных исходов - 29 941;
- проведено ПЦР-тестов - 7 659 777.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.
Ранее сообщалось, что в двух украинских областях обнаружили первые случаи "британского" коронавируса. Также мы писали о том, что МОЗ анонсировал ускорение COVID-вакцинации в Украине.
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