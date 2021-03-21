В Украине за минувшие сутки, 20 марта, зафиксировано 11 145 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 585 детей и 199 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 4 838 человек;

летальных случаев - 166;

выздоровело - 3 877 человек;

проведено тестирований за сутки - 68 776 (в том числе методом ПЦР - 35 240, методом ИФА - 6 443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27 093).

За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 546 363 человека;

выздоровело - 1 257 849 человек;

летальных исходов - 29 941;

проведено ПЦР-тестов - 7 659 777.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях.

Ранее сообщалось, что в двух украинских областях обнаружили первые случаи "британского" коронавируса. Также мы писали о том, что МОЗ анонсировал ускорение COVID-вакцинации в Украине.

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