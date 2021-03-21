Певица Ольга Горбачева вместе со своей семьей долгое время отдыхала на Бали. В райском уголке звездная семья провела достаточно много времени, но не только ради каникул.

Оказывается, перед возвращением в Украину Ольга и ее дети заболели. Об этом рассказал Юрий Никитин в программе "Светская жизнь".

"Мы были на Бали долго, потому что семья моя заболела, очень серьезно. Выглядело все романтично и классно, сначала, но потом, когда мы должны были улетать, заболели дети, заболела жена, все превратилось в ужас, который продолжался очень долго", – говорит продюсер.

Никитин отметил, что Горбачева с детьми заболели не коронавирусом.

"Хуже. Это специфическая болезнь", – коротко сказал он ведущей, не уточняя ничего больше.

Сейчас с Ольгой Горбачевой все хорошо, она снова отправилась в отпуск, но уже одна, без мужа и дочек.

Ранее сообщали, что Регина Тодоренко заявила о неизлечимой болезни.