На Киев надвигается сильный шторм [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Киеве в ближайший час ожидаются сильные порывы ветра. Ветреная погода сохранится до окончания суток. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Киевлян предупреждают, что в столице ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. В городе объявлен желтый уровень опасности.
КГГА посоветовала жителям Киева во время сильного ветра придерживаться следующих рекомендаций:
- плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
В случае падения деревьев или травмирования людей в результате непогоды киевлян призывают обращаться в спасательные службы.
Ранее сообщали, когда в Украине наступит теплая весенняя погода.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник,15 марта, и утром 16 марта в Киеве ожидается туман
Авто, залишені на узбіччі, що заважатимуть комунальному транспорту, будуть евакуйовані
В четверг, 4 марта, в Киеве объявили штормовое предупреждение
Синоптик отметила, что нынешняя весна напоминает "старую весну, которая укладывается в старые климатические сроки"
21 марта в небе над Украиной засияет солнце