Евросоюз пока не готов делиться вакцинами с бедными странами [ Редактировать ]
Европейский союз пока не будет делиться COVID-вакцинами с бедными странами. Ситуация может измениться лишь после того, как улучшится ситуация с производством вакцин в ЕС.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Funke Media Gruppe, сообщает Deutsche Welle.
"Государства-члены испытывают сильное давление с целью получить вакцину для себя", - сказала она.
При этом глава Еврокомиссии отметила, что ЕС будет поддерживать инициативу Всемирной организации здравоохранения COVAX, по которой совершаются поставки вакцины нуждающимся странам.
"ЕС инвестировал 2,6 миллиарда долларов в эту инициативу. COVAX уже доставил 30 миллионов доз вакцины в 52 страны", - добавила фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что Украина получит вакцину Sinovac до конца марта.
Также мы писали о том, что Украина подписала соглашения с шестью производителями COVID-вакцин. В ближайшее время ожидается поставка первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX.
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