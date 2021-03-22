ДТП с автобусом в Польше / Фото: rmf24.pl

В ночь на понедельник, 22 марта, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус попал в ДТП. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил о пострадавших в аварии украинцах.

Так, по его информации, в результате аварии госпитализированы пять украинцев. Еще один гражданин Украины погиб.

Также он сообщил, что всего в салоне автобуса находились 10 украинцев. Авария произошла вблизи Кашичи.

1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь.

Как сообщалось ранее, авария произошла ночью. По предварительной информации автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет.

Читайте также, под Одессой молодые девушки попали в смертельное ДТП. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и допустил столкновение с фурой.

Кроме того. в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Несовершеннолетний водитель авто погиб на месте, трое пассажиров находятся в реанимации, а транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.