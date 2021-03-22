Понад шість тисяч людей розігнали правоохоронці під час карнавалу у французькому Марселі.

Попри те, що в місті діють карантинні заходи, люди зібралися на святкування без захисних масок. Дозволів на проведення заходу організатори теж не мали. А оскільки добровільно розходитися учасники не бажали, силовики вдалися до спецзасобів. Зокрема, застосували сльозогінний газ. Десятки людей штрафували, а сімох - затримали за спроби поцілити петардами в поліцейських.