В Нигере исламисты убили 137 человек [ Редактировать ]
Источник: AFP
Число погибших при нападении боевиков на деревни в Нигере выросло до 137 человек. Ранее было известно о 60 убитых 21 марта, сообщает Reuters.
Скоординированный рейд вооруженных боевиков по мирным селениям на юго-западе Нигера на границе с Мали стал одним из самых массовых убийств в Африке за последнее время. В стране объявлен трехдневных траур.
Власти не уточняют, кто стоит за воскресной резней. По информации Reuters, атаку могли осуществить боевики "Исламского государства", которые очень активны в этом регионе Западной Африки.
В ООН считают, что массовые убийства мирных жителей являются местью за недавние аресты людей, подозреваемых в принадлежности к вооруженным группировкам.
Нигер - одна из самых бедных стран мира, более 80 % территории страны расположено в пустыне Сахара. Несмотря на это, страна - чемпион мира по суммарному коэффициенту рождаемости - среднему количеству детей, рожденных одной женщиной в течение жизни. Нигер занимает пятое место в мире по добыче урана.
Напомним, что в конце февраля в Нигерии боевики похитили из школы 300 девочек.
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