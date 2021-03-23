Число погибших при нападении боевиков на деревни в Нигере выросло до 137 человек. Ранее было известно о 60 убитых 21 марта, сообщает Reuters.

Скоординированный рейд вооруженных боевиков по мирным селениям на юго-западе Нигера на границе с Мали стал одним из самых массовых убийств в Африке за последнее время. В стране объявлен трехдневных траур.

Власти не уточняют, кто стоит за воскресной резней. По информации Reuters, атаку могли осуществить боевики "Исламского государства", которые очень активны в этом регионе Западной Африки.

В ООН считают, что массовые убийства мирных жителей являются местью за недавние аресты людей, подозреваемых в принадлежности к вооруженным группировкам.

Нигер - одна из самых бедных стран мира, более 80 % территории страны расположено в пустыне Сахара. Несмотря на это, страна - чемпион мира по суммарному коэффициенту рождаемости - среднему количеству детей, рожденных одной женщиной в течение жизни. Нигер занимает пятое место в мире по добыче урана.

Напомним, что в конце февраля в Нигерии боевики похитили из школы 300 девочек.