В среду, 24 марта, американская компания SpaceX намерена вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink. Об этом сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск назначен на 10:28

Сегодня планируют запуск ракеты Falcon 9, чья первая многоразовая ступень отправится в шестой полет. Место старта - площадка SLC-40 на мысе Канаверал.

Отработавшая ступень B1060 (ее высота - свыше 40 м) примерно через 8,5 минут после старта должна, по плану, мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 615 км от места старта. Это покажут в прямой трансляции.

Посмотреть трансляцию можно будет тут:

Читайте также, прототип космического корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке. Через 5 минут после старта корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты 12,5 км, затем отключил и вновь включил двигатели, и начал плавный спуск.

Кроме того, амбициозная межзвездная ракета Starship от компании Илона Маска SpaceX должна была отправиться в первый высотный полет. Пуск был отменен в связи с ошибкой на старте.

