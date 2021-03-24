Тривалих великодніх вихідних у Німеччині не буде

Тривалих великодніх вихідних у Німеччині не буде. З такою заявою виступила Ангела Меркель. За її словами, центральний уряд і керівництво федеральних земель домовилися скасувати відповідне рішення.

Меркель визнала, що ідея про вихідні з першого до п'ятого квітня була помилковою. Та, цитую, "спричинила б чимало проблем". Утім, яких саме не зазначила. У підсумку - канцлерка закликала німців святкувати Великдень удома.

Нагадаю, запровадження тривалих великодніх вихідних передбачало закриття майже всіх магазинів і проведення релігійних служб онлайн. Однак рішення розкритикували представники бізнесу та громадськості.