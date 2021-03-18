AstraZeneca відправила у кому грузинську медсестру [ Редактировать ]
У Грузії медсестра впала в кому після вакцинації препаратом від "Астразенека". Інцидент стався в місті Ахалціхе. За даними місцевої преси, жінка у тяжкому стані. 27-річну пацієнтку транспортували в реанімацію столичної лікарні.
Раніше у міністерстві охорони здоров'я країни повідомили, що побічні реакції після щеплення AstraZeneca проявилися лише в п'яти пацієнтів - серед понад трьох тисяч, які пройшли вакцинацію.
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