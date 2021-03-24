Гонконг приостановил вакцинацию препаратом Pfizer: что случилось [ Редактировать ]
В Гонконге приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Такое решение власти страны приняли после того, как медики обнаружили дефекты упаковки в одной из партий. Об этом сообщает South China Morning Post.
Как сообщается, всего зафиксировали более 50 проблем с упаковкой, таких как трещины, пятна и утечка вакцины за пределы флаконов. Однако официальные лица заявили, что нет доказательств того, что дефекты представляют опасность для здоровья.
В то же время власти объявили о решении приостановить запланированные прививки в 21 общественном центре вакцинации "до дальнейших уведомлений".
В представительстве по здравоохранению Гонконга заявили, что на приостановлении вакцинации настаивали местные медицинские работники, которые забили тревогу из-за трещины во флаконах препарата Pfizer.
Отметим, согласно данным клинических исследований, вакцина Pfizer/BioNTech эффективна на 95%.
Напомним, что президент Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".
по теме
Филатов подчеркнул, что в Украине высокий процент отказа от вакцинации, в частности среди медиков
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали один из распространенных фейков о вакцине против коронавируса
Глава ВОЗ назвал отсутствие равных возможностей в доступе к вакцинам от коронавируса в мире "катастрофическим моральным провалом"
Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал ускорение темпов вакцинации от коронавируса в Украине
Комитет Всемирной организации здравоохранения по безопасности вакцин пришел к выводу, что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски