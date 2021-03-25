Шмыгаль встретился с Папой Римским и подарил ему яблоко [ Редактировать ]
Источник: Vatican Media
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Апостольском дворце Ватикана встретился с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.
Понтифик и глава украинского правительства обсудили мировой кризис в области здравоохранения из-за пандемии коронавируса и конфликт на Донбассе. Собеседники выразили надежду, что боевики на востоке Украины прекратят стрелять и снова сядут за стол переговоров.
Также Шмыгаль и Франциск обсудили вопросы, связанные с деятельностью Католической церкви в Украине.
Украинский премьер подарил Папе Римскому копию скульптуры девочки из мемориального комплекса Национального музея Голодомора в Киеве и яблоко, которое принято оставлять у памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов. Также Шмыгаль вручил главе Римско-католической церкви книгу "Советский геноцид в Украине".
В свою очередь Франциск подарил главе украинского правительства барельеф "Рука в руке", символизирующий братство и милосердие.
Напомним, что недавно Папа Римский впервые поддержал однополые браки и откровенно рассказал, что думает о хорошей еде и сексе.
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