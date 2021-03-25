Леонід Кравчук отримав щеплення проти COVID-19 [ Редактировать ]
Перший президент України Леонід Кравчук отримав щеплення проти коронавірусу. Його вакцинували сироваткою індійського виробництва "Ковішилд" - "АстраЗенека".
Для повноцінного результату потрібні дві дози. Нагадаю, цього тижня Україна перейшла до другого етапу вакцинації, імунізують сімейних лікарів та людей, старших за 80.
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