Какими продуктами можно отравиться [ Редактировать ]
Врачи-гастроэнтерологи назвали продукты, употребление которых чаще всего приводит к пищевому отравлению. Об этом сообщает newsyou.info.
Специалисты объяснили, что отравиться можно любой едой или напитками, если они некачественные.
Тем не менее они отметили, что все же чаще это происходит из-за молочных продуктов, так как они имеют очень небольшой срок годности.
Они добавили, что при неправильном хранении творога, сметаны и других производных молочной продукции образуется хорошая среда для развития бактериальной флоры.
Ранее мы писали о том, какой продукт самый полезный для завтрака. По словам медиков, он может заметно повысить продолжительность жизни, если употреблять его на регулярной основе.
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