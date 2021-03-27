Ученые из бразильского университета города Рибейран-Прету разработали препарат для иммунизации против коронавируса под названием ButanVac. Об этом заявил министр науки, технологий и инноваций Бразилии Маркус Понтес, сообщает BBC Brasil.

Отмечается, что испытания препарата должны начаться в апреле, сразу после одобрения регулирующих органов. После успешных испытаний в мае запланирован старт массового производства вакцины. К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата.

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В институте Бутантан подчеркивают, что в первую очередь препарат будет использоваться внутри страны, а уже затем к нему будет открыт доступ для других государств. Тем не менее производители рассчитывают, что разработанная в Бразилии вакцина поможет побороть вирус в странах третьего мира.

Испытания препарата на животных прошли успешно. Ожидается, что он будет более дешевым по сравнению с существующими вакцинами.

Также есть вероятность, что для успешной вакцинации от COVID может быть достаточно всего одной дозы ButanVac.

Ранее сообщалось, можно ли использовать другой препарат при повторной вакцинации. Также мы писали о том, что Украина возобновит поставки вакцины из Индии.

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