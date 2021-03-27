Поставки в Украину вакцины от коронавируса CoviShield могут возобновиться уже в апреле. Киев все еще не получил разрешения на экспорт вакцины из Индии. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как отметил министр, "сейчас в мире просто срываются поставки вакцин, сроки, графики, несмотря на контракты".

"У нас по всем заключенным контрактам осуществлена полностью проплата. Например, CoviShield мы должны были получить 1,5 млн доз по проплаченному контракту. Сейчас мы не получили разрешения правительства Индии на экспорт того количества, которое заказали. Нам нужна не компенсация, нам нужна вакцина в конечном итоге. Думаю, мы начнем ее получать в апреле", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе от коронавируса умер двухмесячный ребенок.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 25 марта, зафиксировано 18 132 новых случаев коронавируса, 326 человек скончались. Такого количества больных не было с осени прошлого года.